调查：受中美对立影响 日韩民众感情改善

日本和韩国舆论调查显示，在中美对立的大背景下，日韩民众之间的感情有所改善。

据日本共同社报道，日本民间非营利团体“言论NPO”和韩国智库“东亚研究院”星期四（9月1日）公布了7月至8月在日韩两国分别以约千人为对象实施的舆论调查结果。

调查数据中，关于对对方国家的印象，回答“不好”的日本人占40.3%，较去年减少8.5个百分点；韩国人的占比为52.8%，减少了10.4个百分点。

“言论NPO”代表工藤泰志在星期四的记者会上说，在美中对立激化的背景下，韩国民众对中国愈发警惕，而日韩同为与美国结盟的民主主义国家的共同立场“带动了两国国民的相互理解”。

工藤泰志也指，虽然国民感情开始改变，但政府间关系却未动，并呼吁两国政府为改善关系采取具体行动。

调查数据还显示，对于5月上任的韩国总统尹锡悦抱有“好印象”的日本人占20.1%，而去年对时任总统文在寅则为2%，占比大幅增加。而对于日本首相岸田文雄抱有“好印象”的韩国人占6.6%，也较菅义伟担任首相时的上次调查增加了3.5个百分点。

不过，围绕二战韩国被征劳工问题，回答“应遵照韩国最高法院判决，对出售日企资产实施强制执行等措施”的韩国人超过三成，与去年持平；认为“没必要遵照判决”的日本人也超过三成，与去年几乎相同。