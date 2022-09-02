港府动员千人机场演习 测试应对旅客量上升

自8月12日起，从海外地区或台湾抵港人士的检疫安排改为“3+4”（三天强制检疫加四天医学监察）后，经机场抵港的旅客人流如预期般上升。为做好准备，香港特区政府星期四（9月1日）凌晨动员千人在机场进行跨部门演习，以测试现有流程能否继续有效率地应对可能进一步上升的旅客量。

综合香港《星岛日报》和彭博社报道，上述演习由医务卫生局和保安局牵头，并由香港警务处统筹多个部门和机构参与，包括卫生署、香港海关、入境事务处和机场管理局。

根据港府公告，这次演习动员1000多名人员，驻守不同岗位，模拟1000名旅客于半小时内同时抵港的情况，以测试现行检疫检测流程的承受能力。

根据香港民航处，按照设计能力，香港国际机场每小时可应对6200名旅客抵达。

为更反映实际情况，演习期间模拟了不同情况，包括不同年龄层的旅客、检测阳性的旅客或文件不齐全的旅客等。港府在公告中称，演习顺利进行，纵使模拟的旅客量相当于目前高峰时段旅客量的接近一倍，旅客仍可于相若时间内完成整个入境检疫和清关程序。

事实上，自机场实施精简检疫检测流程两个多星期运作以来，一切程序大致畅顺。目前旅客完成入境检疫检测和通关程序所需的时间明显大幅减少，可以在抵境后一至两小时内搭乘点对点交通离开机场前往指定检疫酒店。

港府称，将继续按科学为本的原则，以精准措施确保输入风险可控的同时，尽量完善入境检疫流程，以进一步便利来港人士，为香港与世界各地恢复正常连通创造最有利的条件。