英外长称将促使中国立即停止在新疆侵犯人权

联合国人权事务高级专员巴切莱特在星期三（8月31日）任期结束最后一刻发布期待已久的《新疆人权报告》，英国外交部长特拉斯星期四（9月1日）在声明中说，英国将持续与国际伙伴合作，促进中国改变行为，立即停止在新疆的骇人侵犯人权事件。

据英国外交部官网，特拉斯说，联合国人权高专的报告提供的新证据，呈现北京致力于压迫新疆维吾尔族和其他少数民族和令他们禁声的骇人程度。

她说，这些令人痛心的证据，包括受害者的第一手陈述，以及可能构成危害人类罪的行为，足以让中国在国际社会蒙羞。这些可信的证据，包含行使任意、歧视性的拘留，虐待、性别和性暴力、违反生育权以及毁坏宗教地点等。联合国成员国如今应获得机会认真研究这份报告。

特拉斯说，英国已对涉疆问题的相关中国高阶官员发动制裁，并提出数项措施，以协助确保所有英国企业和组织不会因为供应链涉及相关人权侵害而成为共犯。英国将持续与国际伙伴合作，促进中国改变行为，立即停止在新疆的骇人侵犯人权事件。

特拉斯是英国首相的热门人选，她目前在英国保守党党魁争夺中，以绝对优势领先英国前财长苏纳克。

特拉斯曾表明要认真对待中国新疆人权侵犯事件，并称如果当选首相，将对北京在新疆实施种族灭绝行为公开表态。

在联合国涉疆报告发布前，英国政府的立场是只有法院、而不是国会或行政机关能判定新疆人权情势是否构成种族灭绝。