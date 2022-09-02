腾讯辟谣千亿人民币减持传闻

针对腾讯计划年内减持1000亿元（人民币，下同，约203亿新元）股票投资的市场传闻，腾讯澄清没有为减持设定任何金额目标。

据证券时报报道，未具名的腾讯相关人员星期四（9月1日）回应媒体问询时称：“我们没有为减持设定任何目标金额。我们的投资一向是以为公司和股东创造丰厚回报为目标，而不是要在任何既定时间内达到一定金额。”

这名相关人员还透露，腾讯没有受到针对其投资组合的外部压力。

此前也曾有报道称腾讯计划出售美团的全部或大部分股权，引发美团股价在香港市场一度下跌10%，不过在8月17日腾讯第二季度业绩电话会上，腾讯高管明确表示报道不准确。

腾讯星期四（9月1日）晚间正式发布的中期报告则称，在第二季期间，腾讯主动退出非核心业务，收紧营销开支，削减运营费用，使其在收入承压的情况下实现非国际财务报告准则盈利环比增长。

腾讯股价最近几个月表现低迷，今年以来股价累计跌幅接近三成，而若自去年高位计算，腾讯股价已腰斩。

不过，仍有多个投资者看好腾讯并增持，其中南向港股通2021年底持有约6亿股腾讯控股股票，目前则有约7亿2000万股，今年以来增持超过1亿股；此外，包括易方达蓝筹精选在内的多只公募基金今年内也在增持腾讯。

另一方面，统计数据显示，腾讯今年以来的回购股份金额已超过百亿港元（约17.8亿新元）；自8月19日起，腾讯连续数个交易日都以超过100万股、约3亿港元的力度在进行回购。

截至9月1日收盘，腾讯报收324.6港元，跌0.79%。