苏贞昌称击落大陆无人机做法适当

台湾金门守军首次将大陆无人机击落，台行政院长苏贞昌对此回应称，台军做法适当。

综合台湾《经济日报》《自由时报》报道，苏贞昌星期五（9月2日）上午出席桥头科学园区段征收工程祈福动土典礼时，作出以上表述。

苏贞昌说，中国大陆无人机飞到台湾境内还拍影片回去做大内宣，“侵门踏户”（台语，意为登门挑衅），台湾民众同感愤慨。

苏贞昌说，总统蔡英文公开表示一定会做强力有效应处，台军这次对无人机警示要求其离去，对方仍置之不理，只好防卫射击处理，这是一再忍耐一再警告之后最适当的做法。

苏贞昌最后强调，中国大陆事后还由发言人做不适当的发言，大陆应该自己知道克制不要生事，台方也绝不挑衅，也会为维护安全做最妥适的处理。

对于台湾军方驱离大陆无人机，中国大陆外交部发言人汪文斌在星期四（9月1日）的例行记者会上被询及此事时，先是表示“不了解相关情况”，接着重申：“台湾当局渲染紧张毫无意义。”大陆国台办发言人朱凤莲则以答记者问的形式回应说，“民进党当局企图借机炒作，制造紧张气氛，升高两岸对立对抗，极其荒唐可笑”。

台湾金门陆军防卫指挥部9月1日证实，驻守金门的台军部队在当日中午击落了一架进入狮屿禁限制水域上空的不明民用空拍无人机。

金门陆军防卫指挥部称，在发现这架无人机后，台军依程序应处，示警驱离无效后实施防卫射击，将其击落。无人机被击落后坠入海中，目前还未发现无人机的残骸。