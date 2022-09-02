阿里女员工被猥亵案二审维持原判

山东省济南市中级人民法院星期五（9月2日）宣判，“阿里女员工案”中的被告张国强制猥亵罪上诉被驳回，维持原判。张国在一审判决中，被判处有期徒刑一年半。

据“济南中院”微信公众号消息，2022年9月2日10时，山东省济南市中级人民法院二审公开宣判原审被告人张国强制猥亵上诉一案，裁定驳回上诉，维持原判。

2022年6月22日，山东省济南市槐荫区人民法院作出一审判决，以原审被告人张国犯强制猥亵罪，判处有期徒刑一年六个月。宣判后，张国提出上诉。

山东省济南市中级人民法院于7月5日立案受理，依法组成合议庭对一审认定的事实、证据和适用法律问题进行了全面审查，充分保障了张国及其他诉讼参与人的诉讼权利。

山东省济南市中级人民法院认为，上诉人张国违背妇女意志，趁被害人醉酒之机猥亵被害人，其行为依法构成强制猥亵罪。张国及其辩护人所提上诉理由和辩护意见没有事实和法律依据，不能成立。一审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，遂作出上述裁定。

另据红星新闻报道，张国妻子纪女士对此判决回应称，这一结果她早就想到了，接下来会和律师商议，看看下一步该如何去申诉。

此案女事主周某在微信上说，虽然二审法院的判决未达到预期，但最起码可以告诉大众，到底是谁有罪。她称自己从未说谎，这些不可思议的、难以置信的、看起来像编造的事情，全是她的亲身经历。她曾做过数十次笔录，所有能想起的案件细节均被警方记录在案。

周某辩护律师裴杰说，目前还没收到判决书，所以对具体判决内容还不是很清楚，但相信济南中院是依据事实和法律驳回了张国的上诉。

张国妻子纪女士说，她在8月30日下午4点左右接到山东省济南市中级人民法院电话通知，丈夫张国的案件二审将于9月2日进行不开庭直接宣判。

对于法院作出的不开庭直接宣判决定，纪女士表示律师和她自己都“很纳闷”，“我们还有好多问题没有解决，提出的很多申请也没有回复。”

张国二审代理律师薛红玲也称，她也于同一天接到了法院的电话通知。她说，不开庭宣判就是把法院的判决结果给读一下，法院已经做出判决了。此外，薛律师称该案马上就到审限了，但她未接到延期申请，宣判时间应该不会有所改变。