中国恒大和恒大物业收额外复牌指引 涉管理层诚信等内容

中国恒大集团和恒大物业星期四（9月1日）晚间发布公告称，收到香港交易所发出的额外复牌指引，涉及管理层诚信和内部监控等内容。

据澎湃新闻报道，中国恒大公告称，公司在8月30日接到港交所的额外复牌指引，内容包括管理层的诚信或对公司管理及运营有重大影响的任何人的诚信，或会对投资者构成风险，并损害对市场的信心，需证明没有合理的监管疑虑；及进行独立的内部监控检讨，需证明公司已制定足够的内部监控及程式，以履行上市规则项下的责任。

另外，中国恒大还披露了公司在香港的主要营业地点进行变更，自9月1日起变更至香港湾仔告士打道38号中国恒大中心15楼。

除中国恒大外，恒大物业也在9月1日晚间公告称，收到了港交所的额外复牌指引。除和前述中国恒大同样的复牌指引内容外，恒大物业还披露了更换合规顾问的公告。

恒大物业称，公司宣布公司与华泰金融控股（香港）有限公司（“华泰”）因商业原因已相互同意终止双方所订立的合规顾问协议，自2022年9月2日起生效。

除公告所披露者外，公司董事会及华泰确认，截至目前，无其他与有关合规顾问变动的事宜须提请公司股东及联交所垂注。董事会进一步宣布，公司已根据上巿规则第3A.19条委任创富融资有限公司（“创富融资”）为公司的新合规顾问，自2022年9月2日起生效。

截至目前，中国恒大和恒大物业的股票已从2022年3月21日起在港交所停牌至今，目前没有复牌的具体时间。此外，中国恒大和恒大物业的2021年年报和2022年半年报业绩仍未披露。