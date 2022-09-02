中国卫健委：正推进健康码互通互认

中国国家卫生健康委称正继续完善健康码管理，推进健康码互通互认。

据人民网报道，中国国家卫生健康委规划司司长毛群安在星期五（9月2日）新闻发布会上称，冠病疫情发生以来，数字抗疫成为防疫亮点，国家卫健委正会同相关部门完善健康码管理，推进健康码互通互认，在支撑疫情防控的同时，最大程度便利民众正常通行。

毛群安介绍，卫健委通过完善数据共享机制、规范健康码管理和深化线上服务保障就医需求等方面推进了大数据支撑疫情防控。

他说，在国务院联防联控机制统筹下，卫健委建立完善了跨部门“大数据”共享机制，并依托国家疫情防控管理平台等数据枢纽实现跨部门数据应用；同时，还向各地及时分发多部门比对形成的风险人员数据，为开展“网格化”管理提供基础数据。

毛群安说，国务院联防联控机制综合组印发了关于健康码的管理办法，持续推进各地健康码规范赋码、及时转码；同时还推动实现确诊无症状感染者、疫情风险等级、核酸检测结果、抗体检测结果、冠病疫苗接种记录等健康码相关核心基础数据全国统一共享。

毛群安说，目前已实现中国全国一省一码，赋码数据全国共享，便利民众安全有序出行，助力复工达产、他还强调，考虑到高效统筹疫情防控和经济社会发展，各地需要“以快制快”，因时因势及时调整疫情防控措施。

毛群安还说，全行业近年来大力发展的“互联网+医疗健康”在疫情期间发挥了突破时空限制、免接触的优势，在保障患者特殊时期就医需求，降低患者感染风险方面发挥了重要作用，也开辟了线上抗疫的“第二战场”。