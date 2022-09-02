港府8月起至少12名高官确诊冠病

香港近期冠病疫情明显反弹，星期四（9月1日）单日确诊个案破万起，港府高官也接连确诊染疫。自8月以来，有至少12名港府高官感染冠病。

据网媒“香港01”报道，香港律政司发言人星期五（9月2日）通报，律政司副司长张国钧的冠病核酸检测结果呈阳性，目前正按卫生署卫生防护中心指引进行隔离。

张国钧是继创新科技及工业局局长孙东于星期一（8月29日）染疫后，确诊感染冠病的港府高官。

律政司发言人说，律政司副司长张国钧9月1日仍上班，工作时有佩戴口罩及遵守有关防疫措施，并每日进行快速抗原测试。他最近没有外游纪录。律政司会为相关办公室彻底清洁和消毒，其他相关职员也会继续接受检测。

另外，香港文化体育及旅游局星期五（9月2日）也通报，常任秘书长黄智祖的冠病核酸测试结果呈阳性，目前正按卫生署卫生防护中心指引进行隔离。

文化体育及旅游局发言人说，文化体育及旅游局常任秘书长黄智祖9月1日仍上班，工作时有佩戴口罩及遵守有关防疫措施，并每日进行快速抗原测试。他最近没有外游纪录。

除张国钧和黄智祖外，香港创新科技及工业局局长孙东和土木工程拓展署署长方学诚8月29日染疫。早前已确诊港府高官，包括政务司副司长卓永兴、商务及经济发展局局长丘应桦、警务处处长萧泽颐、入境处处长区嘉宏及廉政专员胡英明等。