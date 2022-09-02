法国参议院代表团9月7日访台

法国参议院代表团将在9月7日访问台湾，这将是佩洛西访台、台海局势急剧升温后，首个赴台的欧洲大国访问团。

台湾驻法国代表吴志中向中央社证实了上述消息，吴志中说，这将是法国国会今年第二次访台，访问团由欧洲事务委员会副主席、参议员贝勒发（Cyril Pellevat）率领外交暨国防委员会副主席卡迪克（Olivier Cadic）等人出访。

今年6月，法国参议院外委会副主席葛利欧（Joël Guerriau）曾率跨党派议员团访台。

吴志中说，面对中国大陆打压，法议员访台代表了对台湾的支持，反对中国大陆以武力破坏（台海）现状。

吴志中说，法国参议院访问团在佩洛西访台后再度访台意义重大。他说，去年法国参议院与国民议会都通过挺台参与国际组织的决议案，接着在国会外交架构下，参议院友台小组主席李察（Alain Richard）访台。

吴志中说，今年台湾立法院长游锡堃也在正式国会外交架构下访问并会见法国参议员与国会议员，“国会外交是台湾与世界很重要的沟通桥梁，象征人民肯定台湾民主自由价值的声音。面对中国打压，议员来访代表了支持，也反对中国以军事武力破坏现状”。

中国大陆在佩洛西8月初访台后展开“围台”军演，台海局势急剧升温。不过，多国代表团此后陆续抵台访问，包括美国、日本、立陶宛及台湾的友邦圣基茨和尼维斯等。