雅万高铁首批列车运抵印尼雅加达港

中国为印度尼西亚雅万高铁定制的首批高速动车组和综合检测列车星期四（9月1日）抵达印尼雅加达港，标志着“一带一路”标志性项目雅万高铁建设迎来又一重要里程碑。

综合央视新闻和澎湃新闻报道，中国铁路国际有限公司称，经过11天的海上运输，从中国青岛港出口雅万高铁的高速动车组和综合检测列车星期四抵达了印尼雅加达港，这也是雅万高铁项目首批到达印尼的高铁列车。

中国铁路国际有限公司介绍，此次运抵印尼的首批两组列车，包括一组用于载客运营的高速动车组和一组承担高铁线路综合检测任务的综合检测车。

列车运抵雅加达港后，将在港口卸船并通过公路运输运往万隆德卡鲁尔动车段。按照计划，车辆后续将在当地开展现场编组调试和交付等工作；其余10组列车也已于8月5日在中国青岛成功下线，将在2023年初之前分批次从中国运往印尼。

据介绍，作为中国首次出口国外的高铁列车，雅万高铁高速动车组和综合检测列车由中国国家铁路集团有限公司所属中国铁路国际有限公司牵头，组织雅万高铁中方企业联合体成员单位之一的中车青岛四方机车车辆股份有限公司设计制造。列车依托复兴号中国标准动车组技术，适应印尼当地运行环境和线路条件，融合印尼本土文化，进行适应性改进。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，全长142公里，最高设计时速350公里，是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目，全线采用中国技术、中国标准。目前，雅万高铁隧道全部贯通，路基、桥梁、车站土建工程完成量均在90%以上，正线已经开始铺轨，工程建设由线下施工全面转入线上施工阶段。