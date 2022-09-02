北京市已进入中度老龄化社会

中国首都北京市进入中度老龄化社会，60岁以上常住人口占比在2021年首次突破20%。

据北京日报报道，北京市老龄办、北京市老龄协会在星期五（9月2日）发布2021年《北京市老龄事业发展报告》，以2021年底北京市老年人口数据为基础，分析了全市人口老龄化形势及老龄事业发展状况。

报告显示，北京市人口老龄化程度在2021年进一步加深，60岁及以上常住人口占比首次突破20%，65岁及以上常住人口占比首次突破14%。

按照国际通行标准，当60岁及以上人口比重在20%-30%之间、或者65岁及以上人口比重在14%-20%之间，意味着该地区进入中度老龄化社会。

根据报告，2021年是北京市近五年常住老年人口增量最多、增长幅度最大的一年。截至2021年底，60岁及以上常住人口441.6万人，占常住总人口的20.18%；比2020年增加11.7万人；65岁及以上常住人口311.6万人，占常住总人口的14.24%，比2020年增加20.4万人。

报告数据还显示，60岁及以上户籍人口388.3万人，占户籍总人口的27.5%；65岁及以上户籍人口279.2万人，占户籍总人口的19.8%。

北京市人口老龄化加速，去年11月发布的《北京市“十四五”时期老龄事业发展规划》曾预计，北京到“十四五”（2021至2025年）末期将从轻度老龄化迈入中度老龄化，而今已提前迈入。

该规划还提到，预计到2035年北京市老年人口将接近700万，人口老龄化水平或将超过30%，进入重度老龄化。