中国央行官员：疫情以来的货币政策为后续调控预留空间

中国人民银行调查统计司司长阮健弘说，冠病疫情以来，中国实施正常的货币政策，没有过度刺激，为后续的货币政策调控预留了空间。

据中新社报道，也是中国人民银行新闻发言人的阮健弘星期五（9月2日）在北京举行的2022中国国际金融年度论坛上，作出以上表述。

阮健弘称，当前，消费价格上涨相对温和，也为货币政策的调控创造了良好的条件。货币政策要进一步做好跨周期的调节，保持货币信贷平稳、适度增长，保持流动性合理充裕，助力经济发展。同时，也要密切关注国内外的通胀走势，不搞大水漫灌，不超发货币，保持物价水平基本稳定。

她指出，要持续完善结构性货币政策工具体系。首先是继续丰富和完善结构性货币政策工具箱；其次是坚持激励相容；最后是加强与总量工具的统筹协调。

此外，阮健弘说，中国央行将进一步深化金融改革开放，利率市场化改革要进一步健全市场化利率形成和传导机制，稳定银行的负债成本，推动降低企业综合融资成本。

在汇率市场化改革方面，阮健弘指出，要增强人民币汇率的弹性，加强预期管理，发挥汇率的调节宏观经济和国际收支的自动稳定器的功能。人民币国际化坚持在市场主导的基础上完善人民币跨境使用的制度安排，增加政策的便利性和可操作性。同时，要不断健全金融监管体系，提高监管能力，守住不发生系统性金融风险的底线。

她说，中国央行接下来将着力进一步提升金融服务实体经济的力度和质效，兼顾短期和长期，经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，支持统筹疫情防控和经济社会发展。