浙江女足比赛现0比44悬殊比分 体育局称未作假

对于浙江省运动会女足比赛出现0 : 44悬殊比分一事，浙江湖州市体育局回应称，比赛不存在作假。

据上游新闻报道，网传视频可见，星期四（9月1日）举行的浙江省第十七届运动会足球项目（女子乙组）比赛中，由湖州队对阵丽水队，比分最终锁定在0 : 44。视频引发广泛关注，不少网民质疑是否存在假球问题。

上游新闻记者9月2日联系浙江丽水市体育发展服务中心体育服务处（体育赛事处），工作人员证实，最终比分的确是44 : 0，双方水平悬殊，“丽水足球在全省范围内算好的”，至于具体情况，需要咨询该中心体育业务处。之后，记者多次拨打该中心体育业务处电话，但均无法接通。

随后，记者又联系上湖州市体育局。该局训练竞赛处工作人员表示，各个地区体育重点项目不同，基础不一，发展也不一样。就他们来说，参加该场比赛的队伍组建时间不长，近期状态也不是很好，虽然成绩不是很好，但不存在赛风赛纪问题。

这名工作人员称：“虽然比分悬殊，但体育比赛，胜败乃常事，没有常胜冠军，比赛下来，我们也第一时间对参赛队员进行了沟通和心理疏导，鼓励他们越战越勇。”

中国足球环境中长期存在假球、赌球、黑哨等现象。中国足球协会8月18日曾发布公告，严禁裁判参与赌球、操纵比赛等违法活动，对参与者和知情不报者中国足协将严肃处理，绝不姑息。另外，中国职业足球俱乐部联合会筹备组8月28日也誓言，将严厉打击在甲级联赛中依旧可能存在的假赌黑现象。