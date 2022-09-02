中国证监会副主席：落实好中美跨境审计监管合作协议

中国证券监督管理委员会副主席方星海说，证监会将进一步加强开放环境下的监管能力和风险防范能力建设，落实好中美跨境审计监管合作协议，为资本市场高水平开放构建可预期的国际监管环境。

据中国证监会官网发布，2022年中国国际金融年度论坛星期五（9月2日）在北京召开，方星海在题为《坚定不移推进资本市场双向开放 助力构建新发展格局》的致辞中，发表以上言论。

方星海说，随着对外开放的不断深化，中国资本市场运行质量和国际影响力也得到显著提升。目前中国资本市场已经成长为世界第二大市场，开放程度日益提升，吸引了越来越多国际投资者积极参与。中国证监会接下来将统筹发展与安全，全力支持稳住经济大盘，推出更多有力度、有深度的开放举措，推动资本市场高质量发展。

他说，证监会将继续稳步推进市场、机构、产品全方位制度型开放。推动境外上市新规立法程序，做好改革实施后的配套规则、系统建设等准备工作。拓展优化互联互通存托凭证业务，支持更多上市公司互联互通存托凭证发行上市。进一步优化完善沪深港通机制，推动交易所债券市场互联互通取得实质进展。稳步扩大商品和金融期货国际化品种，支持开展期货产品结算价授权合作，实现期货市场开放路径多元化。

方星海说，证监会将进一步加强开放环境下的监管能力和风险防范能力建设。坚持“放得开、看得清、管得住”的要求，加强对跨境资本流动的监测，保持资本市场平稳运行。落实好中美跨境审计监管合作协议，为资本市场高水平开放构建可预期的国际监管环境。继续加强与境外机构投资者沟通，不断提高A股投资便利性，不断增强外资投资中国资本市场的信心。

他还说，证监会将进一步加强中国大陆与香港资本市场务实合作。证监会高度重视两地资本市场优势互补、协同发展，推动大陆与香港资本市场的合作向更高水平、更深层次不断迈进，支持香港维护国际金融中心地位。

方星海总结讲话时说，证监会接下来将会同港方和有关部门推出三项扩大两地资本市场务实合作的新举措，即一、扩大沪深港通股票标的。推动将符合条件的在港主要上市外国公司和更多沪深上市公司股票纳入标的范围。二、支持香港推出人民币股票交易柜台。研究在港股通增加人民币股票交易柜台，助力人民币国际化。三、支持香港推出国债期货。研究支持香港推出国债期货，加快推动境内国债期货市场对内对外开放，实现两地协同发展。