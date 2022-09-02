贾浅浅未入选中国作协新会员名单

中国作家协会公布2022年新会员名单，此前饱受争议的中国当代作家贾平凹之女贾浅浅没有入选。

根据中国作家协会官网星期五（9月2日）发布的说明通告，作协8月16日公示推荐入会名单后，引起广泛关注，其中贾浅浅引发争议，中国作协书记处认真听取各方意见后，研究决定不将贾浅浅列入2022年新会员名单。

通告称，中国作协今年吸收了一批优秀的作家、评论家、文学编辑、文学组织工作者入会，其中45岁以下332人，新文学群体228人，基层作家和文学工作者的比例超过70%。

通告还说，中国作协感谢各界对作协工作的关心与对作家队伍和文学事业的支持，并承诺将继续广泛听取社会意见，进一步做好会员发展工作。

根据中国作家协会章程和入会办法要求，对于从事文学创作的入会申请者，须在全国公开发行的文学期刊、报纸或有影响力的文学网站上发表过一定数量和质量的文学作品，有在中国大陆公开出版的独立创作的文学作品。

公开资料显示，今年43岁的贾浅浅和父亲贾平凹一样毕业于中国西北大学文学系，目前担任该院副教授，同时也是陕西省青年文学协会副主席。

贾浅浅曾发表过三部诗集，以及多篇研究自己父亲文学绘画艺术相关论文，符合上述入会要求，但是却遭到网民质疑“拼爹”。此外，她在去年也曾因“浅浅体”陷入争议，被文学评论家唐小林批评其诗歌是“肮脏恶心的垃圾文字”，嘲讽她是“回车键分行写作”。

公开资料显示，贾平凹是中国当代著名作家，著有多部脍炙人口的作品，曾凭借长篇小说《废都》和《秦腔》分别获得法国费米娜文学奖和茅盾文学奖；他也是现任陕西省作家协会主席。