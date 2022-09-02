“数学天才”柳智宇还俗

曾被誉为“数学天才”、从北京大学毕业后出家的柳智宇已还俗。

“北大数学天才柳智宇还俗”的话题在星期四（9月1日）登上中国各大社交媒体热搜榜，随后柳智宇在个人微博“贤宇的微博”发表回应，感谢网民对他的关注。

柳智宇说，大学毕业后选择去龙泉寺出家，在山上度过八年，直到2018年寺院经历重大变故后下山游历，以僧人的身份行走社会，“度过了几年比较艰难的日子。”

柳智宇说，他今年春节通知家人朋友决定还俗，随后与老牌心理机构华夏心理合作创办了华夏心苑，致力于推进东方传统文化和西方心理学的融通，搭建一个能够培养心理咨询师的闭环生态平台。

柳智宇在博文中写道，大学时期曾非常迷茫，也因为眼疾加重和身体不好，没办法按照大众的期待成为一个数学家。在接触到佛学后，发现与自己一直以来心灵追寻的道路完全一致，所以选择了出家。

柳智宇在18岁时代表中国获得了国际数学奥林匹克竞赛满分金牌，随后被报送进入北京大学数学系，被很多人称为“天才少年”；2010年大学毕业时，他放弃了美国麻省理工学院（MIT）的全额奖学金选择出家，当时曾引起轰动。

柳智宇此次还俗，网民反应不一。有网民依然对他当年出家表示可惜，说“他本可以成为一个伟大的数学家”；也有网民感叹“人生何处不修行”、“祝福他的选择”。

还有网友指出，2018年龙泉寺住持被控性骚扰女弟子事件中，柳智宇是第一批支持举报的僧人，认为他是在那起事件后“幻灭”了，此番还俗是决定“大隐隐于市”。

北京龙泉寺住持释学诚2018年被举报性侵女弟子以及在寺内违建，引发舆论哗然，释学诚之后辞去了中国佛教协会会长职务，龙泉寺住持职务也被免去。