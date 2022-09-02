河南省联社一月内三原高管落马

河南省农村信用联合社（下称河南省联社）一个月内三名原高管“落马”。他们是河南省联社原副主任关奇峰、河南省联社原党委书记王勇和河南省联社原主任陈益民，分别于8月5日、8月19日和9月2日被查。

综合澎湃新闻和第一财经等报道，三人中，关奇峰在河南省联社任职时间最长，有11年之久。陈益民在河南省联社任职六年，王勇在河南省联社任职两年半。

公开资料显示，陈益民出生于1956年9月，河南禹州人，拥有大学学历。他曾长期在中国央行系统任职。

陈益民1998年担任中国人民银行济南分行统计研究处处长，2000年调任中国人民银行新乡市中心支行党委书记、行长、国家外汇管理局新乡市中心支局局长。

2001年8月，陈益民出任中国人民银行济南分行郑州金融监管办事处党组成员、助理特派员；2003年11月任中国银监会河南监管局党委委员、局长助理；2005年12月转任甘肃监管局党委委员、副局长。

2008年1月，陈益民回到中国银监会河南监管局，担任党委委员、副局长。2012年4月，他出任河南省农村信用联合社党委副书记、主任，2018年5月卸任，直至这次被查。

据河南省纪委监委9月2日消息，河南省农村信用联合社原主任陈益民涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。

据河南省纪委监委8月19日消息，河南省政协常委、民族和宗教委员会副主任王勇涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，王勇出生于1963年1月，河南镇平人，拥有大学学历。2019年2月至2021年8月，王勇担任河南省农村信用社联合社党委书记。

在加入河南省联社之前，王勇并无任何金融从业经历。他1998年2月出任中国纺织品进出口公司河南棉花进出口公司副总经理，党委副书记、总经理，之后转任河南省供销合作总社理事会党组成员、副主任。

2012年7月起，王勇先后担任河南省商务厅党组成员、副厅长；漯河市委副书记、政法委书记，之后在2017年12月至2019年2月担任河南省社会科学院党委书记。

2021年8月起，王勇离开了河南省联社，担任河南省政协民族和宗教委员会副主任（正厅级）。今年1月至被查前，王勇担任河南省政协常委、民族和宗教委员会副主任。

据河南省纪委监委8月5日消息，河南省农村信用联合社原党委委员、副主任关奇峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，关奇峰出生于1959年10月，河南柘城人，拥有大学学历。他长期在中国农业银行和中国农业发展银行体系任职。

关奇峰1998年11月出任中国农业银行焦作分行党委委员、副行长，一年后转任中国农业银行河南省分行科技中心副总经理、分行副行长。

2005年1月，关奇峰出任中国农业发展银行信息技术部综合处正处级干部、处长，2008年3月接任中国农业发展银行信息技术部副总经理。

关奇峰2009年6月担任河南省农村信用联合社党委委员、副主任，一年后接任河南省政府参事，直至这次被查。