台南两殉职警员9月5日获总统褒扬令

台南市两名殉职勇警凃明诚和曹瑞杰将于9月5日获颁总统褒扬令追悼，未来入台南祀忠烈祠供后人敬仰。

据台湾《自由时报》报道，台南市长黄伟哲说，每个烈士牌位的背后都有可歌可泣的动人故事，因为有烈士们无私奉献生命的精神，才能使社会安定，希望社会各界共同前来追思默祷，缅怀烈士英雄的英勇事迹。

台南市民政局说，两名殉职勇警凃明诚和曹瑞杰将于9月5日获颁总统褒扬令后，该局会制作两人牌位入祀台南忠烈祠，以供后人敬仰。

台南市政府每年于忠烈祠举办春秋两祭，表达对为台捐躯烈士的敬悼，目前供奉于南区忠烈祠之烈士牌位共计301名；另供奉于新化忠烈祠牌位共计295名。

今年9月3日革命先烈纪念日因适逢假日，因此提前于星期五（9月2日）举行秋祭。台南市长黄伟哲向革命烈士上香、献花、献果、献酒，司仪恭读祭文后，带领全体向烈士牌位行三鞠躬礼，黄伟哲并向遗族代表一一慰问，表达深切关怀之意。

台南近期发生杀害员警事件震惊全台。整起事件的缘起是，矫正署明德外役监狱监犯林信吾8月13日下午2时返家探亲，本应在8月15日下午2时返监，但超过时限却未返监。随后外役监联络家属帮忙寻找，并联系返家探视所在地警察局和户籍所在地警察局通报，再函请检察署协助侦办追辑。不过，林信吾在8月22日涉嫌持刀杀害台南市两名员警凃明诚和曹瑞杰，直到8月23日凌晨才遭警方逮捕。