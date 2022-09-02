下午察：台湾击落大陆无人机是台海第一枪？

连日来，中国大陆无人机持续飞越台湾金门岗哨，在实弹明枪示警无果后，台湾军方最终在星期四（9月1日）击落一架无人机。

最近一段时间，大陆无人机频繁闯金门，疑似由这些无人机近距离拍摄的画面在社交媒体上流传，引起轩然大波。不仅金门多处营区周遭的地形地貌一览无遗，台湾两名士兵更是被拍到用石头丢无人机，引发两岸网民们对于台湾军队“无能”和“原始”的群嘲。

台湾金门防卫指挥部证实网传视频称，守备队8月16日发现该无人机在拍摄金门防区，周边休息官兵以石头进行丢掷。（视频截图）

在讥笑声漫天飞的时候，台湾总统蔡英文下令适时采取必要且强力的反制措施。她星期二（8月30日）在澎湖视察时说：“敌军越是挑衅，我们越要冷静。我们不会让对岸有不当的借口来制造冲突，我们不会挑起战端，我们自我克制，但不表示我们不会反制。”

蔡英文强硬表态后，台湾军方当天首次进行实弹防卫射击驱离无人机，两天后更是击落了一架。

对于击落无人机的细节，台湾陆军金门防卫指挥部在通报中指出，该无人机当时进入了狮屿禁限制水域上空，驻守部队示警驱离无效后进行防卫射击。不过在提到具体信息时，台湾军方却很技巧地说，该无人机是“不明民用空拍机”。

“不明”“民用”，这四字可圈可点，意在表白：台军没刻意去打下中国大陆的军用无人机挑起战端。

反过来看，如果有架“不明民用空拍机”飞去解放军岗哨上空对军事禁区大拍特拍，解放军会不会也把它打下来？

台海情势是否升级？

显然，这些飞到金门的无人机不是真的来历不明，据台湾国防部此前通报，它们被驱赶后，都是往厦门方向飞去。

那么，台湾击落大陆无人机，是否会引发台海情势的升级呢？

从国际媒体星期四当天对台湾击落大陆无人机事件的高度关注来看，许多人应该确实有这样的担心。

针对台军8月30日首度实弹射击驱离飞至金门的大陆无人机，中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进8月31日曾在微博发文评论说，这是多年来台军对大陆飞行物第一次进行实弹射击，性质很恶劣、严重，对台海局势无疑造成负面加码。

胡锡进说，严格来说台军已经开了“第一枪”，这很严重；如果接下来台军胆敢击落大陆无人机，将更加恶劣、严重，构成极其危险且后果难料的先例，意味着大陆将有理由对台方某个目标发射实弹，并将其击毁、击落。

不过，当台军9月1日真的击落大陆无人机时，胡锡进的论调，就跟8月初评论佩洛西访台前后有变一样，马上明显放软了。他在微博上写道，“在金门附近的无人机都不是大陆军队的，而应该是厦门地区民间无人机爱好者的”，“金门方面显然应当克制对待这些无人机，不要将事情搞成两岸之间新的紧张点。”降温的意图昭彰，也不再提大陆有理由对台方某个目标发射实弹了。

中国大陆外交部发言人汪文斌同日被问到无人机一事时，首先说他不了解相关情况，接著重申，台湾渲染紧张气氛毫无意义。大陆国务院台湾事务办公室发言人朱凤莲表示，这是民进党企图借机炒作，制造紧张气氛，升高两岸对立对抗。

归根究底，台海争端是否会升级，最后还是要看北京。而从上述官方回应看来，就如新加坡前驻美大使陈庆珠不久前所说的，在两岸局势当中，北京是位出手谨慎的棋手。

美国纽约智库“台海安全研析中心”主任梅复兴就说，无人机本身就是一种相对较低风险的战略试探手段，可以在不危及人员伤亡的状况下，从事一定程度的恫吓或摸底行动。因此，引发真正严重军事冲突或升级的风险较为可控。

除了保持距离地试探、恫吓、耀武扬威，大陆无人机也在打一场低成本的心理、认知战，台湾军人以石头丢掷无人机的视频不仅引起大陆网民讪笑，也使许多台湾民众觉得颜面尽失，因为每年台湾在国防部、军购及退伍军人辅导委员会编列的开支超过8000亿新台币（366亿新元），结果到头来只剩下丢石头。

身处前线的大陆”民间“力量

此次事件中，台湾军方和胡锡进均称，击落的是民用无人机。但是一般来说，民用无人机不会飞到台湾军队的岗哨上空，来来回回地观察、拍摄，而且在多次警告后仍拒绝离开。因此有些网友和评论家猜测，被击落的其实是军用无人机。

这种关于是“民”还是“兵”的争论，由来已久。

事缘在南中国海和台湾海峡，出现在对峙第一线的，往往不是大陆的军警舰机，而是一些民间力量。

南中国海伏季休渔结束，海南临高新盈港渔船出海作业，图片摄于2021年8月16日。（中新社）

比如在南中国海岛礁争端中，经常可见到大陆渔民的身影。在台湾海峡，大陆采砂船则极具存在感。2020年底，中国大陆数百艘采砂船只集结马祖南竿海域，台湾海巡署不得不紧急调派2000吨级的新北舰前往支援，驱逐越界的采砂船只。

柏林科学与政治基金会的防务问题专家保罗（Michael Paul）分析说，民间力量的平民身份，使得他们不像军舰那般招摇，却可以捍卫中国大陆的海洋权益。比如渔民们到有主权争议海域的捕鱼作业，还能对外诠释为“正常经济活动”，为北京的主权诉求创造既成事实。

如今，随着两岸局势的升级和变化，未来是不是会看到更多大陆的“民间”力量，在台湾海峡显露身影？