中国启动打击网络谣言虚假信息专项行动

中共中央网信办启动为期三个月的“清朗·打击网络谣言和虚假信息”专项行动，要求对涉及“重大会议”等的谣言和虚假信息，从严从快从重清理处置。

据微信公众号“网信中国”星期五（9月2日）晚间发布的消息，专项行动以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平关于网络强国的重要思想为指导，全面深入清理网络谣言和虚假信息，着力解决旧谣言反复传播、新谣言层出不穷的问题，最大限度挤压网络谣言和虚假信息生存空间。

专项行动的任务首先是要坚持分类研判处置。对涉重大会议、重要活动、重要政策发布以及侮辱诽谤英雄烈士、亵渎否定英雄烈士事迹精神等谣言和虚假信息，要从严从快从重清理处置。

对涉安全生产、交通运输、自然灾害等公共突发事件，特别是涉险情、疫情、灾情、警情的谣言和虚假信息，要积极督促有关部门加强正面回应，澄清事实，回应关切；对社会、经济、民生领域的谣言和虚假信息，要加强与相关部门的沟通，推动及时发声辟谣，防止扩散蔓延。

专项行动也将加大溯源追责力度。督促网站平台加强技术手段建设，提升溯源能力，对首发谣言和虚假讯息的平台帐号，视问题性质进行处置处罚；制定完善网络谣言和虚假信息处置处罚细则，根据严重程度、是否首发、转发次数等维度，视情采取警告、禁言、永久封禁等措施。

对首发恶劣谣言、多次传播谣言、利用谣言进行恶意行销炒作的帐号主体，纳入黑名单管理，情节特别严重的，全网禁止注册新帐号。

专项行动还将健全完善辟谣机制，对存量谣言和虚假信息进行摸底，打上标签，对新增谣言和虚假信息组织有关部门准确辨识，认定后及时打上标签；要求重点网站平台开设辟谣专栏，及时转发中国互联网联合辟谣平台和相关部门权威信息，以及在评论置顶位及时展示重要辟谣信息，对接触过谣言和虚假信息的用户，精准推送辟谣信息等。

中央网信办还要求压实平台主体责任，要求做好存量处置、增量遏制，以及强化网络谣言和虚假信息线索监测报送，重点网站平台设立网络谣言举报入口，发动网民积极举报等。