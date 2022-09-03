栗战书：人大要围绕大局履职尽责迎接二十大胜利召开

中国全国人大常委会委员长栗战书在全国人大常委会会议闭幕会上说，中共二十大即将召开，人大要紧紧围绕党和国家工作大局履职尽责，以实际行动迎接二十大胜利召开。

据新华社报道，栗战书星期五（9月2日）主持十三届全国人大常委会第三十六次会议闭幕会并发表讲话。

栗战书说，本次会议审议通过的反电信网络诈骗法，针对电信网络诈骗发生的信息链、资金链、技术链、人员链等各环节作出防范性制度规范，坚持源头治理、综合治理，从完善法律入手补齐监管漏洞和短板。他提出，要抓紧修改与此相关的法律制度，筑牢反电信网络诈骗法治“防火墙”。

他还说，新修订的农产品质量安全法健全农产品质量安全责任机制，以“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”，维护人民群众身体健康和生命安全。在法律实施中，要注重与相关法律衔接，不仅要保证在生产环节生产出符合标准的安全农产品，还要保证在储存、运输、交易、加工等环节的绝对安全。

栗战书称，本次会议听取审议环保法执法检查报告并开展专题询问，第二次审议野生动物保护法修订草案，初次审议青藏高原生态保护法草案。本届全国人大常委会履职以来，加快立法修法步伐，以钉钉子精神连续五年开展生态环保领域执法检查，既完善法律制度，又抓好法律实施，形成立法、监督同步推进局面。

他强调，二十大即将召开，要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕党和国家工作大局履职尽责，继续做好立法、监督、代表、外事等各项工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。