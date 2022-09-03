美国批准总额超11亿美元对台军售案

美国国务院星期五（9月2日）宣布已批准一项总额11亿6000万美元（约16.27亿新元）的对台军售案，向台湾出售包括60枚反舰导弹和100枚空对空导弹在内的军事装备。北京则警告美国若不撤回军售案，将采取“反制措施”。

综合路透社和法新社报道，美国五角大楼下属的国防安全合作局（DSCA）于当地时间星期五称，美国将向台湾出售可用于空对空和地面攻击任务的“侧卫”导弹，售价约为8560万美元、可用于追踪并击沉来袭船只的“鱼叉”反舰导弹，售价为3.55亿美元、以及6.654亿美元的承包商支持，用于维护和升级自2013年起运行的雷达预警系统，该系统能向台湾发出攻击警报。

鱼叉导弹的主要承包商是波音公司；“侧卫”导弹和雷达项目的主要承包商则为雷神公司。

五角大楼称，这项军售案不会改变台湾地区的基本军事平衡。美国官员也称，这些并不反映美国的对台政策出现了任何变化。

批准这项军售案的美国国务院匿名发言人称，这项军售案是例行公事，对台湾的安全至关重要，以支持台湾持续发展武装部队现代化，并保持可信的防御能力。发言人还敦促北京立即停止对台实施军事、外交和经济压力，并与台湾进行有意义的对话。

这名发言人也强调，美国将继续支持以和平对话解决两岸问题，这符合台湾人民的愿望和最佳利益。

台湾国防部星期六发出新闻稿证实，美国价值总和11亿6000万美元的军售案已进行“知会国会”程序，可望在1个月之后正式生效。

台湾国防部称，美国持续向台湾提供防卫性武器，是维持区域稳定的基础，台湾国防部对此表示感谢。

台湾国防部还称，面对中国大陆近期在台湾周边“挑衅式”海、空军事活动，频繁的无人机骚扰，甚至发射导弹穿越台湾上空，已对台湾造成严峻威胁。美国这次宣布对台军售项目，将有助台湾建构应对海、空灰色地带压迫，并发挥长程导弹预警最大效益，维护台海和平安全。

路透社报道称，这项军售案还须经过国会审查批准，但来自民主党和共和党的国会议员都预计，这项法案不会遭到反对。

然而，中国大陆驻美大使馆发言人刘鹏宇星期五表态反对这项军售案，称这项军售案向“台独”分裂势力发出了错误的信号，严重危害中美关系和台湾海峡的和平与稳定。

刘鹏宇敦促美国立即撤销这项对台军售案，否则北京将根据局势发展，坚决采取合法和必要的反制措施。

自美国众议院议长佩洛西8月初对台开展前所未有的访问行程后，中国大陆更加频密地在台湾周边开展军事行动。最近一段时间，大陆无人机也更加频密地进入台湾控制的离岛金门和马祖。

在美国宣布批准这项军售案的同一天，金门防卫指挥部星期五再通报，当天早上11时至下午3时在烈屿地区发现无人机两批两架次，经发射信号弹驱离后，无人机快速飞离进入厦门。