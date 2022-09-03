台九合一选举登记截止 30人角逐六直辖市长

台湾九合一地方公职人员选举候选人登记已于星期五（9月2日）截止，共有30人登记角逐六个直辖市市长。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，台湾中央选举委员会星期五指出，今年共有1万9825人完成选举候选人登记，竞争1万1023个名额。

中选会指出，这次“九合一”选举候选人登记，共有30名直辖市长、745名直辖市议员、65名县（市）长、941名县（市）议员、489名乡（镇、市）长、3383名乡（镇、市）民意代表、20名直辖市山地原住民区长、92名直辖市山地原住民区民代表、1万4060名村（里）长候选人完成登记。

直辖市长登记参选部分，台北市共有12人、新北市两人、桃园市四人、台中市三人、台南市五人、以及高雄市四人。

中选会指出，将与直辖市、县（市）选举委员会在10月14日前完成候选人资格审查，符合资格的候选人，将由直辖市、县（市）选举委员会在10月21日办理号次抽签。

另外，此次选举应选名额共计1万1023名，分别是直辖市长六名、直辖市议员377名、县（市）长16名、县（市）议员533名、乡（镇、市）长198名、直辖市山地原住民区长六名、乡（镇、市）民代表2089名、直辖市山地原住民区民代表50名、村（里）长7748名。