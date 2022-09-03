港专家：若重症和死亡率降 11月可考虑调整检疫措施

港府专家顾问、中大呼吸系统科讲座教授许树昌预计，香港冠病确诊病例将在9月达到顶峰，如果接下来重症比例和死亡率有所放缓，11月可考虑调整入境隔离措施。

综合香港电台和《星岛日报》报道，许树昌星期六（9月3日）在电台节目上说，目前香港冠病病毒即时有效繁殖率超过1.3，代表确诊病例仍会上升，因此他呼吁香港市民中秋假期期间避免参与跨家庭聚会和大型活动。

他认为，虽然现在疫情仍处于高位，但目前最重要的指标并非确诊病例的高低，而是重症比例、入院率和疫苗接种率等，香港的医疗系统是否能承受。而如果重症比例和死亡率在9月达到顶峰后逐渐放缓，他认为11月可考虑调整入境隔离措施。

许树昌指出，这一波疫情与今年3月的第五波疫情情况不同，目前有两成染疫的成年人出现肺炎症状、比3月时的数字还低。现在反而是老年人和小孩子群体中，有许多人未接种疫苗，导致情况恶化。他认为，如果港府将疫苗通行证的适用年龄调降至5岁，则可令孩童的疫苗接种率提升，加强对他们的保护。

针对港府向中国大陆提出的“逆向隔离”措施，许树昌指出，接受“逆向隔离”的香港市民一般已接种三剂冠病疫苗，而且经过多重核酸检测和快速筛检，相信是可以安全通关的，因此港府提出相关措施是好事。