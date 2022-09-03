台前副总统率团出席梵蒂冈先教宗宣福礼

台湾前副总统陈建仁将作为台湾特使，前往梵蒂冈出席先教宗若望保禄一世（Pope John Paul l）的宣福礼（beatification）。台湾方面称，这彰显了台湾与梵蒂冈友好紧密的邦谊。

台湾总统府星期五（9月2日）发布新闻稿，称教宗方济各（Pope Francis）将于9月4日在梵蒂冈主持若望保禄一世荣列真福品大典。台湾总统蔡英文指派陈建仁担任特使，与夫人赴教廷出席仪式。

总统府发言人张惇涵称，特使团六人于台湾时间星期五深夜启程，预计于星期六抵达梵蒂冈，并展开为期九天的访问行程。

张惇涵介绍，陈建仁除了出席大典外，9月5日也会参加圣索菲亚大教堂和平弥撒，并拜会教廷爱德服务部、国际明爱会以及马尔他骑士团等，就台湾投入国际人道关怀救助等相关议题，与教廷交换意见。

张惇涵称，陈建仁不仅是教廷宗座科学院第二位台湾籍院士，更是首位台湾籍理事。因此，陈建仁此行也将从9月7日至9月10日，出席教廷宗座科学院理事会议及院士会议，以及教宗方济各接见全体院士活动。

张惇涵指出，陈建仁分别于2016年、2018年及2019年三度出访教廷，分别出席了德勒莎修女（Mother Teresa）、先教宗保禄六世等人的封圣典礼，以及英国纽曼枢机主教（John Henry Newman）等五名天主教先人封圣典礼，充分展现台湾与教廷互动紧密，邦谊友好稳固。

张惇涵表示，蔡英文也期盼透过此行，持续深化台梵邦谊、持续守护台梵共同信仰的普世价值，并持续在科学合作及国际人道援助各层面携手努力。

路透社报道称，梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国家，因此台湾一直以来在密切关注梵蒂冈与北京的互动。方济各今年7月接受路透社独家专访时，承认梵蒂冈与北京签署的《梵中主教任命临时协议》（简称《梵中协议》）并不理想，但仍希望能在10月续签该协议，因为教会着眼的更加长远。

梵蒂冈与中国大陆于2018年9月签订《梵中协议》，但协议细节从未对外公布，外界仅知道这项临时性协议每两年续签一次。因此自该秘密协议签订以来，就一直存在争议。

经该协议，中梵双方承认教宗是天主教会的最高领导人。据称，协议旨在促成中梵在任命主教方面进行合作，让教宗拥有最终决定权，并缓解中国天主教徒长期存在的分歧。中国天主教徒一直以来在效忠于教宗的地下教会与国家支持的官方教会之间存在分歧。