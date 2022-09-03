王毅赞赏离任俄驻华大使促进两国各领域合作

中国国务委员兼外长王毅星期五（9月2日）会见了即将离任的俄罗斯驻华大使杰尼索夫，赞赏杰尼索夫在任期间帮助促进中俄各领域合作和增进两国人民友谊和互信。

据中新社报道，王毅在会见杰尼索夫时，高度评价杰尼索夫在华期间出色表现。王毅称，杰尼索夫出使中国近十年来，为促进中俄各领域合作、增进两国人民友谊和互信做了大量卓有成效工作，为捍卫双方正当合法权益、维护国际公平正义作出重要贡献。

王毅说，在中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京战略带领下，中俄全面战略协作不断向前迈进，两国关系的民意和社会基础得到进一步加强，这当中也凝聚着杰尼索夫的心血，并期待杰尼索夫为中俄关系发展继续作出新的贡献。

王毅称，在国际关系深刻调整演变背景下，中俄双方更加感受到两国睦邻友好、互利共赢的重要成果，更加体悟到双方不结盟、不对抗、不针对第三方的宝贵经验，更加认识到中俄作为两个大国肩并肩加强合作、背靠背相互支持的重大意义。王毅表示，中俄关系经历国际风云考验，始终保持生机活力，两人对中俄关系的未来充满信心。

据中方新闻稿，杰尼索夫预祝中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开。他表示，前后在华工作近20年，目睹了中国各方面取得的巨大成就，相信未来中国将会取得新的更大成就。过去10年来，俄中关系硕果累累，在两国元首引领下，俄中关系进入新时代。俄罗斯将与中国在涉及彼此核心利益问题上继续相互坚定支持，在国际上加强战略协调。

双方还就共同关心的问题交换意见，一致认为：“美西方一些势力动辄打着人权、民主幌子，干涉别国内政，极尽造谣抹黑之能事，但他们的伎俩已被更多国家和人民识破，必将以破产告终。”