中国副外长：美国没资格拿《联合国海洋法公约》说事

中国外交部副部长谢锋称，美国将《联合国海洋法公约》当作打压他国工具，想享受制度红利，却不愿承担义务，没资格拿《公约》说事。

据中国外交部网站消息，谢锋星期四（9月1日）在出席《联合国海洋法公约》开放签署40周年国际研讨会期间接受媒体采访。

谢锋批评美国早在《公约》谈判期间不顾发展中国家关切，反对国际海底及其资源属于人类共同继承财产，对《公约》出台制造障碍。

谢锋称，美国在谈判中反对发展中国家提出的专属经济区制度，却在《公约》出台后主张了全球最大的专属经济区海域。他批评美国强调自身不受《公约》程序限制，却鼓吹《公约》致上，将《公约》当作打压他国工具，“说一套做一套，根本没有资格拿《公约》说事”。

谢锋批评美国炮制“航行自由行动”的真实目的是，“抵制《公约》专属经济区等制度，维护美海洋霸权，让美军舰机继续在海洋上不受限制地横行霸道”。他也批评美国动不动打着“航行自由”幌子，挑战他国海洋主张，毫无国际法包括海洋法依据。

谢锋称，中国在南中国海的立场主张具有历史和法理依据，南中国海航行自由过去、现在和将来都不存在任何问题。他批评，美国仗势军力挑战他国主张，威胁他国安全和海洋权益，违背不使用武力等一般国际法原则，尝试继续推行海上“丛林法则”，将遭到包括中国在内的国际社会反对。