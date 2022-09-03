李家超出席抗日胜利纪念仪式 港议员倡列法定假期

香港特首李家超等多名高官星期六（9月3日）出席纪念中国抗日战争胜利的官方仪式，也有香港立法会议员建议将这一天纪念日定为法定假期。

据香港《星岛日报》报道，港府星期六早在位于中环的香港大会堂纪念花园举行官方仪式，以纪念中国抗日战争胜利。李家超、三位前特首林郑月娥、梁振英和曾荫权，以及包括三名司长的政府高层官员、终身法院首席法官张举能等出席仪式。

仪式包括奏唱国歌、升旗、警察步枪仪仗队鸣枪21响致敬、全体出席者默哀两分钟。李家超整理花圈，并与各界别代表，包括中央驻港机构、司法机构、政府机构、行政会议及立法会、人大政协等在纪念龛前向英烈鞠躬。仪式历时约10分钟。

为纪念抗日战争胜利，中国全国人民代表大会2014年将9月3日确定为中国人民抗日战争胜利纪念日。香港政府也从这年起每年在香港举行相应的官方纪念活动。

劳联立法会议员林振升和周小松指，抗战胜利得来不易，全靠中国军民过去奋勇抵抗日本侵略，值得纪念。他们建议透过将抗日战争胜利纪念日列为法定假日，鼓励市民参与纪念活动，例如参观纪念馆或抗战遗址等，认识国家历史，提升民族认同。

林振升认为，纪念抗日不应只是一次性的特别假期，应是持之以恒的政策，配合“香港沙头角抗战纪念馆”等设施成立，让全港市民借着一天假期，更深入认识历史。

周小松认为，纪念抗战胜利是让香港的年青一代重新认识国家民族的好机会。将纪念日订为假期，既突显纪念日之重要性，也可让青年认识假期背后的意义。