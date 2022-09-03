港媒：美国将任命梅儒瑞为驻港澳总领事

两个消息来源透露，美国国务院中国事务负责人梅儒瑞（Gregory May）将被任命为美国驻港澳总领事。

据香港《南华早报》报道，一名消息人士透露，梅儒瑞的任命程序已处于最终阶段，以获准出任华盛顿驻香港最高外交官。

报道称，梅儒瑞出生在美国德克萨斯州，于1993年至1996年期间常驻在台湾担任记者，持有德克萨斯大学的学士学位和约翰霍普金斯大学高级国际研究学院的中国研究硕士学位。梅儒瑞在2000年进入美国外交部门任职前，曾在华盛顿智库国家利益中心（当时称“尼克松中心”）担任助理主任和中国研究副研究员。

根据美国国务院的资料，梅儒瑞从2016年起到中国大陆出任美国驻沈阳总领事。2019年起，梅儒瑞到蒙古国担任美国驻蒙古国大使馆副馆长，随后回到美国国务院任职。梅儒瑞还曾在美国驻广州总领事馆和设立在北京的美国驻中国大使馆任职。

报道称，虽然关于梅儒瑞的公开资讯不多，但中国大陆媒体《中国日报》2018年曾制作一段约一分钟的短片，介绍他是一名渴望学会“沈阳口音”的总领事，想体验道地的沈阳生活。

一名熟悉美国国务院想法的消息人士说，美国国务院决定派遣一名在大中华地区有多年经验的职业外交官，至少部分原因是为了避免华盛顿与香港和北京官员之间的紧张关系进一步加剧。

这名消息人士补充道，梅儒瑞对中国政府的熟悉程度和普通话能力，对于防止中美政治温度进一步上升非常重要。

美国国务院没有回应置评请求。

北京2020年在香港实施《香港国安法》、华盛顿对香港官员实施制裁后，美国和香港之间的关系随即降至冰点。

上一任美国驻港澳总领事史墨客（Hanscom Smith）在今年7月的离职演说中，直指中国政府在香港实行国安法，削弱香港自治权，并敦促北京“让香港做回香港”。

报道称，虽然即将上任的总领事不需要得到东道国政府的批准，但梅儒瑞填补的位置，将会受到北京越来越多的审查。2020年，中国外交部要求美国外交官在与任何香港官员、教育机构成员和香港政党代表会面之前，必须征求中国外交部驻港特派员公署的核准。