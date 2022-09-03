河南一县“一人买房全家帮” 鼓励乡镇居民进城购房

河南省信阳市罗山县推出促进房地产市场发展的多条新措，其中包括，当购房人提取本人住房公积金余额不足时，可提取配偶、父母、子女住房公积金账户中的余额，实现“一人买房全家帮”；若居民在县城买房后将农村宅基地房屋拆除复垦，官方将给予奖励。

据澎湃新闻报道，罗山县9月1日发布《罗山县人民政府办公室关于印发罗山县促进房地产市场平稳健康发展若干措施（试行）的通知》，《通知》中共包含20条措施。

根据《通知》，当地将提高公积金贷款额度，若单身或夫妻双方只有一方缴存住房公积金，购买住房的最高贷款额度由40万元（人民币，下同，约8.13万新元）提高至60万元；若夫妻双方均缴存住房公积金，购房最高贷款额度由50万元提高至80万元。

若购房人属于公积金缴存职工且符合提取和贷款条件，允许先提取住房公积金用于支付预付购房款，再根据需要申请住房公积金贷款；若购房人提取本人住房公积金账户中存储余额不足，可提取配偶、父母、子女住房公积金账户中的存储余额。

罗山县还提出鼓励乡镇居民进城购房。保障进城落户农民的农村土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，支持依法自愿有偿流转，罗山县居民在县城购买合法房产后自愿将农村宅基地房屋拆除复垦的，县财政按不低于复垦面积50元/平方米标准给予奖励。

罗山县还要求加大个人住房按揭贷款投放力度，下调住房按揭贷款年利率，国有商业银行执行个人首套住房年利率不高于4.25%，二套住房年利率不高于5.05%。

当地还提出，为保障购房户子女在县城享受优质教育，业主购房后，直系子女可凭《商品房买卖合同》和契税缴纳凭证，享受房屋所在地义务教育阶段学校学位。