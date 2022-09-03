马英九称夏立言访陆行程是重要避战措施

台湾在野国民党副主席夏立言日前到中国大陆进行访问，引发争议。国民党籍前总统马英九星期六（9月3日）说，虽然国民党内有不同声音，但这时候去才能让中国大陆知道，台湾还是有人愿意讨论问题，这是非常重要的避战措施。

据台湾《联合报》报道，马英九星期六出席启思民本基金会“启思国安青年营”开幕仪式时致辞。马英九说，俄罗斯和乌克兰爆发战争至今伤亡累累，美国对台湾就像对乌克兰一样，会提供武器、情报，但不会参战也不会出兵，因此台湾要有自力更生决心，备战不畏战外，也要有谋和策略与避战措施。

马英九强调，自己不是疑美派，是就事论事，认为美国没有这么大的能力可以帮忙任何事，台湾还是要自己想办法；而要自己想办法，就要与大陆接触。国民党派夏立言到大陆，正是非常重要的避战措施。

他也说，当美国众议院议长佩洛西访台后，美国民间有些很有意思的反应，就有一篇文章提到“台湾不能依赖美国爸爸来解决自己的问题”，要备战就要想办法避战，避战才能减少人员的伤亡。最近大陆的无人机飞到台湾外岛，后来被赶走或是击落，如果这些动作可以更快一点，会让民众对台军有更大的信心。

马英九进一步称，他执政的时候，因为两岸尚有交流，没有人觉得两岸会打起来。他在2015年与中国大陆领导人习近平见面时，英国《经济学人》还形容这是“北京在主权问题上对台的最大让步”，但六年后的2021年，《经济学人》却称台湾是“全世界最危险的地方”。

马英九认为，美国有自己的国内国情，不可能完全照台湾的希望做，台湾要有自己的安全策略，应备战、避战、谋和，让战争不要发生。

在中国大陆宣布在台湾周边的军事演训行动结束之际，国民党8月10日派遣夏立言到中国大陆进行访问。在厦门结束10天的隔离后，夏立言20日起率团访问福建、广东、浙江、江苏、上海等地，期间接连与大陆海峡两岸关系协会会长张志军和中国大陆国务院台湾事务办公室副主任陈元丰会面。

虽然夏立言强调这趟行程是为在陆台胞而去，但这趟行程仍引起绿营的抨击，国民党内部也有声音要求夏立言撤回访问行程。