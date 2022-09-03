北京进入中度老龄化社会  60岁以上常住人口超20%

中国首都北京市正式跨入中度老龄化社会，去年北京60岁及以上常住人口占比首次突破20%，65岁及以上常住人口占比也首次突破14%，每2.1名户籍劳动力抚养一名老年人。

综合《北京日报》、《北京商报》报道，北京市老龄办、北京市老龄协会星期五（9月2日）发布《北京市老龄事业发展报告（2021）》。

报告显示，北京市户籍居民平均期望寿命为82.47岁。去年北京市60岁及以上常住人口占比首次突破20%，65岁及以上常住人口占比首次突破14%，标志着北京市正式跨入中度老龄化社会。

截至2021年底，北京60岁及以上常住人口441.6万人，占常住总人口的20.18%；比2020年增加11.7万人。65岁及以上常住人口311.6万人，占常住总人口的14.24%；比2020年增加20.4万人。

根据报告，2021年是北京市近五年常住老年人口增量最多、增长幅度最大的一年。

其中，60岁及以上户籍人口388.3万人，占户籍总人口的27.5%；65岁及以上户籍人口279.2万人，占户籍总人口的19.8%。

按照国际通行标准，当60岁及以上人口比重在20%-30%之间、或者65岁及以上人口比重在14%-20%之间，就意味着该地区进入中度老龄化社会。

报告显示，按15～59岁劳动年龄户籍人口抚养60岁及以上户籍人口计算，北京市老年抚养系数为47.3%，比上年增长1.2%，这意味着北京市每2.1名户籍劳动力在抚养一名老年人。

北京市卫生健康委党委委员、市老龄办常务副主任王小娥说，预计2035年，北京将进入重度老龄化社会，“这既是我们的基本市情，也是对我们的严峻挑战。”