网传分行“爆雷” 南京银行澄清称经营管理稳健良好

中国再次传出银行“爆雷”事件，最新陷入风波的是南京银行，南京银行发声澄清，称网传有关杭州分行“爆雷”“取不了款”等信息，均为虚假信息；南京银行及辖属各分行一切业务正常，经营管理稳健良好。

中国社交平台星期五（9月2日）上午传出消息称“南京银行浙江分行爆雷”，“银行已经关门，储户取不了钱了”，网传照片显示，有人员在一处挂有南京银行标志的大楼门口广场外聚集。

综合界面新闻及第一财经报道，南京银行并没有设立浙江分行这一机构，位于杭州地区的分行名称为南京银行杭州分行。

南京银行星期六（9月3日）在官网发声明称，南京银行杭州分行辖内个别网点门前近日出现人员短暂聚集。经了解，聚集人员多为有关村镇银行大额资金客户，相关聚集图片在社交网络流传，引发社会关注。

声明称，南京银行前期已就代理村镇银行资金清算业务发布说明，现进一步声明，南京银行为有关村镇银行代理清算业务，严格按照人民银行支付系统的相关规定办理，有关资金清算服务合法合规。

声明强调，南京银行代理村镇银行清算业务“只作为资金清算通道，不承担资金风险”，与有关村镇银行案件没有任何关联，呼吁有关人员停止对南京银行的侵权行为，通过正当途径依法维权。

南京银行表示，网传有关该行杭州分行“爆雷”“取不了款”，以及冒充该行和有关部门名义发布的“兑付公告”“储户取款通知”“事项告知”等信息，均为虚假信息，该行将依法追究相关人员责任。

河南和安徽五家村镇银行今年4月以来发生取款难事件，叠加部分储户被“赋红码”事件，引起储户维权和抗议活动。官方随后开始对涉事村镇银行储户实施分批垫付。

河南银保监局、河南省地方金融监管局8月29日称，自8月30日起将对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额40万元至50万元（人民币，下同，约8-10万新元）的开始垫付，40万元以下的继续垫付。50万元以上的按照50万元垫付，未垫付部分权益保留，根据涉案资产追偿情况处理。

报道称，部分储户对此有异议，于是在9月2日凌晨到南京银行杭州分行下辖的滨江科技支行聚集，并有组织地拍照、上传社交媒体。警方也于当日凌晨到达，并将部分人员劝离。

受村镇银行事件波及，南京银行曾发布公告称，商业银行代理村镇银行清算是根据《中国人民银行关于改善农村地区支付服务环境的指导意见》和《支付结算业务代理办法》规定依法合规开展，是一项常规的代理业务。代理清算过程中，作为代理清算行的商业银行，负责清算指令的接收和按指令收付资金工作，只与被代理行和人民银行发生清算关系。