成都核酸应用程序崩溃 市民排长队等检测

四川省会成都冠病疫情严峻，为了阻断传播链，当地开展了全员核酸检测。但有中国网民星期五（9月2日）晚反映，因大量人流涌入使用核酸应用程序，导致成都核酸系统崩溃，检测现场排起长队，还出现多名医护人员将手机高举过头获取信号的景观。

据中新经纬报道，有网民在微博发文称，成都的核酸系统在检测进行时突然崩溃，在现场进行核酸采集的医护人员误以为信号不好，通过将手机高举过头顶的方式来获得信号。

成都核酸系统崩溃，现场多名医护人员误以为信号不好，将手机高举过头顶尝试获取信号。（微博）

一名身穿蓝衣的医护人员站在椅子上将手机高举尝试获取信号。（微博）

然而，有网民随后指出，并不是天府健康通或信号出现问题，是核酸系统出现了问题。系统崩溃导致核酸检测程序无法进行，检测现场排起长队，有网民还称，下雨了都得冒着雨排队。

在种种批评之下，有网民将矛头指向系统开发商东软集团，批评东软集团应该吸取当时西安健康码出现问题的经验教训，还有网民质疑采购流程是否规范。

2021年底，西安疫情期间也曾出现过西安“一码通”长时间崩溃的状况，而东软集团也是其应用层面的支撑厂家之一。不过，东软集团当时回应称，西安一码通系统涉及基础资源层、网络层、应用层多个专业厂商。西安东软作为应用层支撑厂家之一，参与开发建设。目前，经现场专家及技术人员排查分析，该故障与应用层无关。

截至星期六，东软集团尚未对成都核酸系统崩溃的事件发表公开回应。“成都核酸系统崩了”“东软”星期五晚登上微博热搜。

公开资料显示，东软集团成立于1991年，是中国第一家上市的软件公司，在智慧城市、医疗健康、智能汽车互联、企业数字化转型、国际软件服务等众多领域处于领先地位。