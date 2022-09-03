香港学童人数下跌 引发缩班潮

香港适龄学童人数持续下跌，引发缩班潮。全港共63所学校在新学年需减少班数，小一开班数目比去年大减70班，需减班的学校约占全港小学的11%。

综合香港《明报》及《星岛日报》报道，根据最新出版的《2022小学概览》，对比班级结构发现，按全港约534所小学计算，约11%的小学需减班，其中63所学校的小一减一到三个班不等，有五所学校需减两班。

全港18区中，屯门区的学校减班数目最多，有九所小学各减一班，其次是东区和黄大仙，各有六所学校减班。中西区、湾仔区、九龙城区等多区，均有四所小学缩减班级。

香港立法会教育界议员朱国强认为，缩班潮受三大主要因素影响，包括移民潮、人口老化问题，以及长久未能通关、影响新来港儿童到港升学。

他说，减班属意料之内，但情况令人担心，恐有“杀校”危机，也会打击教师士气。他认为，港府长远需吸纳大湾区学生及处理人口老化问题。

香港教育局称，推算六岁学龄人口会由今年的约5.8万人减至2027年的约4.8万人，学生人口未来持续下降属于结构性下跌，而非暂时性波动，不能以暂时维持现状作为过渡性措施，会与学界研究巩固及整合学校资源的办法，务求以“软着陆”为目标，稳定教学环境。

教育局还称，本学年实际开办小一班数需待9月中点算学生人数后才能确定，本学年公营小学小一取录最少24人便可开办两班，平均每班仅12人，开班准则已十分宽松，若再放宽开班人数准则，将不利建立有效学习群体，影响教学质素。