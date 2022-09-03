彭博：美国拟限制美企投资中国科技企业

知情人士透露，在中美关系日益紧张之际，美国政府正考虑采取行动限制美国企业投资中国科技企业。

据彭博社引述知情人士报道，目前美国政府正与国会讨论这项投资限制法案，美国总统拜登可能将在未来几个月内以行政命令形式签署这条规定，让这项投资限制成法。

另一名知情人士称，法案将要求美国公司在进行投资前事先披露可能投资哪些中国产业，同时在美国政府内建立一个体系，赋予美国政府直接阻止投资的权力。

知情人士还补充道，美国政府还将对中国短视频平台抖音海外版TikTok采取行动，但这项行动暂时还不会开展。美国商务部还可能将针对用于人工智能计算的芯片采取进一步限制措施。

知情人士指出，上个月拜登才将一项广泛竞争措施签署成法，其中包括拨出520亿美元（729.98亿新元）来加强美国国内半导体研发，而这项即将成法的投资限制令正是更广泛战略的一部分。

美国白宫星期五（9月2日）晚拒绝置评，TikTok代表没有立即回应置评请求。

彭博社报道称，受到国内庞大消费者群体和需求驱使，中国是目前全世界最大的芯片买家。而截至目前为止，美国政府只会挑出华为或中芯国际等个别中国公司对其采取行动，并没有完全将中国排除在半导体行业之外。

不过，白宫认为如果不加强限制美国企业对中国半导体等科技产业的投资，将对国家安全构成威胁。因此，华盛顿近年采取了更加鹰派的立场，持续加强对华销售的限制，美国企业在向中国销售半导体相关产品也将面临更多的审查。

此外，部分知情人士透露，这项行政命令事实上也是旨在化解德克萨斯州共和党参议员柯若宁（John Cornyn）和宾夕法尼亚州民主党参议员卡森（Bob Casey）提出的《国家关键能力防御法案》中提出的一些担忧。