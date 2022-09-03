孟晚舟母校演讲：华为将坚持开放人才观面对前所未有挑战

华为轮值董事长孟晚舟星期五（9月2日）前往位于贵州的中学母校都匀一中演讲时称，华为正在承受和面对着前所未有的挑战，而解决这一切问题和难题的根本在于人才，因此华为将坚持开放的人才观。

据《证券时报》报道，孟晚舟在都均一中以“读书万卷，咖啡千杯”为题发表演讲。她在演讲一开始首先表示，时隔多年回到母校，她心中既感动又感慨。看着在座的同学，她不由得回忆起自己的中学时代，“那个时代，车马很慢，书信很远，时光很长”。

孟晚舟说，华为全国各地的园区里有各式各样的咖啡厅，在这里，你可能会偶遇公司高管，正在接受访谈；可能会看到外国面孔，正在用流利的中文分享他们的观点；也可能会发现一群年轻人在白板上推演公式，因为观点的不同而激烈辩论。

她续称，即便近几年，公司遭遇了前所未有的挑战，华为依然建设了许多园区图书馆和咖啡厅，依然保持在员工激励、荣誉表彰、繁荣园区等方面的投入。她认为，任何一点进步都需要他人知识与经验的分享，每一次与他人喝咖啡的机会，就是一次难得的思想交汇，咖啡千杯就是聚他人之智慧来打开自己之思路。

她表示，“读书万卷，咖啡千杯”，是她一路走来的所观与所思。

孟晚舟强调，华为坚信科技公司最主要的价值创造是创新，而创新之源来自员工的活力与创造力。未来不是省出来的，而是持续投入和努力奋斗所创造出来的。“我们认为，无论是过去、现在，还是未来，生存和发展的基础是‘一切皆人才，开放是根本’。今天的华为，作为行业发展的出题者，我们要用世界级难题来吸引和成就世界级的人才。”

她还提到，华为鼓励每位员工多读、善思、能辩，从他人和行业的优秀实践中寻找突破的方向，打开思维的天花板，这是“点”的开放；华为倡导每一位员工与内外部专家多喝咖啡、交流思想，借他山之石吸收宇宙能量，这是“面”的开放；华为把先进论文和技术难题公开发布到网上，欢迎行业和社会合力推动，让创新的力量奔涌向前，这是“场”的开放。

孟晚舟说：“我们努力营造从‘点’到‘面’，再到‘场’的开放，推动整个行业的进步，共同来解决整个社会所面临的技术难题。”