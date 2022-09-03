成都官方就核酸检测系统异常致歉

成都核酸系统星期五（9月2日）晚崩溃，导致核酸检测进度缓慢，采样排队时间变长。成都官方星期六就核酸检测系统异常致歉，并就出行保障、市民就医和学生入学三方面临时调整措施。

据“成都发布”微信公众号星期六发布的消息，成都市冠病疫情防控指挥部以问答形式就成都核酸系统异常发表声明。

防控指挥部称，星期五下午至晚上，全市核酸检测系统出现异常情况，导致检测进度缓慢，成都市政府对此表示深感愧疚，诚恳接受社会批评，向全市人民表示最真诚的歉意。

防控指挥部称，星期五下午5时半左右，成都市核酸检测系统因对短时超大并发量预估不足，导致系统出现卡顿问题。故障发生后，当局积极抢修，系统在增加多台服务器、优化关键参数设置后逐步恢复，但还存在不确定性，当局正在努力加以解决。下一步，成都市将采取错峰核酸检测采样、强化系统运行监控、加强问题响应等措施，努力保障核酸检测平稳顺利进行。

防控指挥部还称，根据实际情况，当局紧急调整了9月3日相关措施。出行保障方面，市民群众及保供人员持48小时核酸阴性证明以及出入登记卡、电子通行证等，可以出入小区（院落）、乘坐公共交通；市民就医方面，可凭48小时核酸阴性证明看病就医，各医疗机构严格预检分诊；学生入学方面，9月2日因核酸检测系统异常，没有及时进行核酸检测的学生，不影响今年秋季入学。

四川省会成都冠病疫情严峻，为了阻断传播链，当地开展了全员核酸检测。但有中国网民星期五晚反映，因大量人流涌入使用核酸应用程序，导致成都核酸系统崩溃，检测现场排起长队，还出现多名医护人员将手机高举过头获取信号的景观。

应用程序开发商东软集团回应称，系统崩溃的原因是网络出现故障，具体网络故障的原因，相关部门正在排查。