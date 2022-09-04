台学者：美售台武器是“非常实际的东西”

美国国务院批准总额11亿美元（15.43亿新元）的对台军售案，台湾学者认为，美国这次售台的武器非常有实际作用，可以提升台军对远距海上目标的打击能力。

据自由时报报道，台国防院中共政军与作战概念研究所副研究员舒孝煌分析，美国今年对台军售都是提供“非常实际的东西”，并非如传闻只出售用于不对称作战的武器。

舒孝煌说，此次出售的空射“鱼叉”导弹属于BLOCK II版本，射程约220公里，使用“海岸目标制压模式”时，具有近岸目标打击能力；而“响尾蛇”战术导弹有向量喷嘴，机动性非常好，搭配空军飞行员已配戴的联合头盔瞄准系统，可以实现“看到哪里，打到哪里”。

台湾大学政治系副教授陈世民认为，拜登政府上任后第五次对台军售，延续前总统特朗普执政时期对台军售“随到随审”模式，相较于更早奥巴马年代的包裹式军售，显然拜登不会顾虑因军售台湾而激怒北京。

陈世民也说，台湾向美国采购40门“M109A6”自走炮的军购案因产线排挤而告吹，在明年度的国防预算可见到将多增购18套“海马斯”多管火箭系统以及多买20枚战术区域导弹，而战术区域导弹的射程长达300公里，将可攻击中国大陆沿岸。

美国五角大楼下属的国防安全合作局（DSCA）当地时间星期五宣布，美国将向台湾出售可装备在台军的美制F-16战斗机上、用于空对空和地面攻击任务的“响尾蛇”战术导弹，售价约8560万美元；可用于追踪并击沉来袭船只的“鱼叉”反舰导弹，售价约3.55亿美元。军售中还有6.654亿美元将用于维护和升级台湾的雷达预警；该系统自2013年起运行，并能向台湾发出攻击警报。