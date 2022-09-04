湘雅二医院延误手术时机致病患死亡 法院已立案

中国媒体报道，陷入“黑心医生”风波的中南大学湘雅二医院，曾发生疑似延误手术时机导致病患死亡的事件，死者的六旬母亲带着遗孙维权两年多，并指院方曾拒绝承认这是他们的问题。

中国《华商报》星期天（9月4日）报道，34岁的死者肖磊2019年11月25日因患感染性心内膜炎，主动脉瓣不仅长赘生物，而且狭窄伴有关闭不全，从湖南省人民医院转院湘雅二医院。

肖磊的母亲陈女士解释为何会转院：“主要是湘雅二医院在湖南是最权威的，我就是因为相信他们医院，才从省人民医院转过来的，想着名气大，做手术更安全。”

陈女士声称，儿子入住该院心血管内科后，由于延误手术时机，12月3日意识丧失，当日做了主动脉瓣置换和赘生物清除手术，随后在医院重症监护室22天，最终离世。

家属之后申请医疗事故技术鉴定。湖南省医学会2021年12月出具医疗事故技术鉴定书，认为中南大学湘雅二医院医疗行为存在严重过错，直接导致肖磊死亡，构成一级甲等医疗事故，医方负主要责任。

不过，陈女士指医院刚开始完全不承认是他们的问题。她说：“上午去做鉴定，第二天下午医院就打电话想私了，说愿意赔偿40万（人民币，下同，8.13万新元），但我不能接受，我儿子看病都花了54万多，一条人命啊。”

死者的家属今年年初将湘雅二医院起诉到长沙市芙蓉区法院，法院2月正式立案，目前还没有判决。

陈女士说，家属也请求湖南省卫健委对涉事的湘雅二医院主要责任医师进行行政立案查处，并向社会公开查处结果。

陈女士也说，肖磊是家里的独生子，他的孩子才3岁多，“儿媳听到这个消息，人也走了，就剩下我和孙子。”

此外，陈女士声称，儿子做生意欠下上百万元的债务，但有三家却将母亲告上法院。她说：“法院说我接了儿子的房子，就应该接手他的债务。我现在每个月给他们三家每家1000元，慢慢陆续还债。”