陈时中宣传片中望着上厕所男子被批将恶心当有趣

台湾台北市长参选人陈时中星期六（9月3日）上传公厕免治马桶政见宣传片，出现了陈时中在厕所隔间旁一边提供免治马桶给在上厕所的男子，一边望着那名男子，外界直批将恶心当有趣，陈时中此举犹如偷窥、性骚扰。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，在宣传片原版中，台湾网红“四叉猫”上厕所时发现没有厕纸，决定敲一下，询问在另一个厕所隔间的使用者有没有厕纸。在这之后，一个免治马桶从上面降下，四叉猫后来发现，给他免治马桶的是陈时中，陈时中则从隔间上面探头看着四叉猫微笑，比V字手势。

国民党台北市议员王鸿薇便在面簿发文，批评陈时中把性骚扰拿来当创意，恶心当有趣。她说：“在公厕被偷窥、偷拍等类似的案件时有所闻，对于受害者来说，可能是一辈子的阴影，在此我要严厉谴责陈时中，你或许觉得很好笑，但对于那些受害者来说，看到你的影片，将是二度伤害。对一般人，也感觉不舒服。”

媒体人黄暐瀚则质问负责视频的人士，为何没有一个人觉得不对劲：“要推销这个政见，一定得‘偷窥’？得从隔壁‘爬出来’？”

与陈时中同属民进党的立委范云也说，在得知影片内容后，已经在第一时间告诉竞选总部，任何会造成性骚扰印象的文宣皆不妥，应立刻修正。

陈时中阵营之后也将原版删除，并上载没有陈时中望着四叉猫片段的视频。

陈时中星期天（4日）就此事回应时说，团队无意在画面设计上有任何骚扰意味在，但对于外界有这样的感觉，他表达歉意。