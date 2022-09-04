韩媒：韩政府已着手推动萨德基地正常化

位于韩国庆尚北道星州郡的驻韩美军萨德（THAAD）反导基地星期天（9月4日）补给了物资，韩媒称，这意味着韩国政府着手推动基地正常化。

据韩联社报道，反对部署萨德的一支韩国公民团体称，军方于凌晨1时30分许将军需物资运入基地。

驻韩美军和韩国国防部自5月起为“改善士兵生活条件”不断运入建材物资，这次是首次在周末补给物资。据悉，有10余辆车进入基地，其中包括一辆运油车和面包车，运入的物资有推土机等施工设备。

萨德基地于2017年在韩临时部署后，因当地居民等民众反对无法从地面向基地自由输送物资，美国一直敦促韩国政府尽快推进基地正常化。韩国政府已从6月起将萨德基地地面通行天数从由每周两至三次增至每周五次，并表示将在8月底之前实现萨德基地正常化，确保地面正常通行。

韩国2016年不顾中国反对，部署来自美国的萨德反导系统，中韩关系降温。

中韩外长曾于今年8月9日举行会谈，双方一致认为应避免萨德问题成为影响两国合作的绊脚石。中国外交部过后称，在韩部署萨德明显损害中国战略安全利益，中方已多次向韩方表明关切，韩国政府也正式对外作出“三不一限”的政策宣示。

所谓“三不一限”是指，韩方不增加部署萨德、不形成韩美日军事联盟、不参与美方的导弹防御系统、限制现有萨德的实际使用。

不过，韩国方面过后称，部署萨德导弹防御系统是为了自我防卫，“永远”不会成为可以磋商的问题。韩国总统办公室说，萨德反导系统是能确保国民生命与财产安全不受朝鲜核导威胁的自卫性防御手段，事关国家安全主权，不容妥协。韩国官员说，所谓“三不一限”并非韩中双方达成的协议或约定，而仅是前届政府的立场。