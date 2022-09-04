英媒：腾讯拟减持约1000亿人民币上市公司股票

英国《金融时报》引述两名知情人士报道，中国腾讯的战略发生转变，设定了今年剥离其逾6000亿元（人民币，下同，约1220亿新元）股票投资组合中约1000亿元资产的软目标。

据报道，食品外卖公司美团持股是腾讯计划剥离的资产之一。知情人士透露，虽然美团由于表现强劲不是减持的优先目标，但此举可能有助于减轻面临的反垄断压力。

腾讯发言人在通过电邮发表的声明中对上述报道提出了异议。“我们没有任何资产剥离的目标金额。”

这名发言人也说：“我们的投资始终秉持着为公司和股东带来丰厚回报的目标，而不是依据随意的时间表或目标。我们的投资组合也没有受到任何外部压力。”

据彭博社，北京自2020年末以来一直在努力遏制腾讯和阿里巴巴等科技企业的影响力；这两家公司通过对数百家初创企业和上市公司的持股，对中国互联网经济产生了巨大影响。

腾讯去年便开始披露计划退出对京东和冬海集团等公司的投资，市场当时揣测可能很快就会考虑减持美团和拼多多等其它公司的股份。本月早些时候，腾讯高层称有关该公司打算出清或减持大部约240亿美元美团股份的报道不正确。

腾讯最大的投资包括冬海集团、快手和哔哩哔哩等公司。

《金融时报》的报道也提到，尽管仍在讨论减持哪些非核心企业股权和卖出价格，但剥离工作已经启动。减持情况将取决于市场状况和内部目标。

