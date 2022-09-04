美大型侦察机8月赴南中国海架次环比少约三分之一

总部设在北京的中外学者网络“南海战略态势感知”发现，美军在8月出动大型侦察机前往南中国海的次数，比前一个月少了约三分之一。

南海战略态势感知星期五（9月2日）在微博上发文称，美军累计出动46架次大型侦察机前往南海对中国进行抵近侦察，较7月的侦察机数量相比减少三分之一左右。

南海战略态势感知分析，架次减少的原因可能是，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，美军一度将侦察重点放在了台湾周边区域。

中国大陆军方8月初针对佩洛西访台展开“围台”军演，美军之后也被发现派出多架各型侦察预警飞机，前往台湾本岛周边空域。

南海战略态势感知当时针对美军此举写道：“这些动向也表明，今天解放军的演习将更复杂、更精彩。”

多架次的中国大陆军机上个月也被发现越过台湾海峡中线。

美国德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）早前告诉美国之音，中线长期以来一直被视为避免冲突的一种方式，但中国大陆已经开始削弱中线。

葛来仪说：“中华人民共和国抹去了海峡中线。海军舰艇和飞机几乎每天都在它上空飞行。他们试图耗尽台湾飞行员和维修人员的精力，并在民众中灌输一种心理上的绝望感。”

她预测，中国大陆可能会继续进行更多演习，目的是缩小台湾的活动空间，并质疑台湾对防空识别区和专属经济区的主张。