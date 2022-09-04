中国“顶流”王一博经纪公司乐华娱乐撤港股IPO

彭博社引述一位知情人士透露，乐华娱乐已暂停香港首次公开募股（IPO），因为投资者的意向未达到其估值预期。这家艺人管理公司因手握中国“顶流”明星王一博的经纪合约而闻名。

知情人士也说，这家由中国电商巨头阿里巴巴支持的公司，本料将于周三（8月31日）为其不超过1.4亿美元（约1.96亿新元）的IPO定价，但后来决定暂停这一程序，以待市况好转。

另据新浪财经，有接近乐华娱乐管理层处的消息人士证实了上述消息。该消息人士说，面对全球性通货膨胀及疫情等因素影响，资本市场持续低迷，加上香港恒指持续下挫、新股大量破发，乐华娱乐经过慎重考虑，决定暂缓此次港股的IPO。

蓝鲸财经报道，作为中国知名艺人管理公司，乐华娱乐涵盖艺人管理、音乐IP和运营以及泛娱乐业务三大业务模块，在高度分散的艺人经纪市场，市场份额占到1.9%。弗若斯特沙利文报告称，按2021年艺人管理收入计算，乐华娱乐在中国艺人管理公司中排名第一。

成立至今乐华娱乐共完成三轮融资，投资方包括华人文化、阿里巴巴、字节跳动、乐搏资本和融玺创投等。其中，字节跳动和阿里巴巴分别于2018年和2020年向乐华娱乐投资1.2475亿元（人民币，下同，约2500万新元）和2.775亿元。

在营收方面，乐华由2019年的6.31亿元增加至2020年的9.22亿元，并进一步增加至2021年的12.90亿元，2019年至2021年的复合年增长率为43.0%。