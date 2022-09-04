美国防部计划加快对盟国军售速度以更好状态与华竞争

美国国防部计划加快向盟国出售武器的速度，以便能以更好的状态与中国竞争，并填补早前向乌克兰提供军事装备的国家军火库。

据美国《华尔街日报》星期五（9月2日）报道，五角大楼上个月成立由高级官员组成的所谓“老虎团队（tiger team）”，以调查美国在向国外出售数十亿美元武器方面长期存在的低效问题。

美国官员透露，工作组将研究国防部能将国外军售计划部分项目精简化的方法，目的是要将美国无人机、枪支、直升机、坦克和其他武器更快地交到合作伙伴和盟友的手中。

官员们称，美中关系紧张情况加剧，以及俄罗斯入侵乌克兰，显示美国方面迫切需要展开检讨工作，美国国防部便在大约一个月前开始这方面的检讨工作。

美国国会议员、业界人士和政府官员将美国的对外军售视为是一个速度缓慢的避险（risk-averse）计划。一旦出现针对敏感技术的疑虑，就可以拖慢对外军售速度长达数年。

据报道，这一缓慢速度可能会让一些国家质疑，美国是否真的将他们视为合作伙伴，而美国希望能保持密切联系的国家，可能会另寻他径，购买武器。

美国官员说，美中两国正参与一场比赛，谁能胜出，在很多时候将取决于谁能在最短的时间内，出售最好、最先进且最便宜的军事装备，美国必须在这场比赛中，加深与上述国家之间的关系。

美国智库战略与国际研究中心的报告显示，中国在2010年至2020年出口了约170亿美元（238亿新元）的常规武器，其中超过77%的常规武器销往亚洲国家，近20%则卖到非洲。