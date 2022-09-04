巴黎贝甜上海封控时营业 被罚58万人民币

中国上海市市场监督管理局近日向巴黎贝甜（Paris Baguette）罚款58万余元（人民币，下同，约11.79万新元），原因是这家知名连锁烘焙品牌在4月上海封控期间，面包生产及销售地点与许可证不符。这件事经曝光后引起舆论哗然，不少呼吁官方撤销罚单。

上海市监局星期六（9月3日）晚在微信公众号就“巴黎贝甜无证生产被罚”回应称，食品安全关系到人民群众的身体健康和生命安全，是市场监管的重中之重。在“巴黎贝甜”案件中，办案部门考虑了企业违法行为的持续时间、涉案金额等实际情况，依据法定最低幅度给予从轻处罚。

上海市监局也说，目前案件尚在法定行政复议和行政诉讼权利救济期间，企业可以通过法定程序提出异议。

据财新网报道，巴黎贝甜是韩国食品连锁企业SPC集团旗下的烘焙品牌，主营法式面包、新鲜三明治、蛋糕、咖啡等。2003年该品牌进入中国，目前已在北京、上海、天津、南京、杭州、苏州、大连等多地设有直营店、加盟店和食品工厂。

据报道，根据上海市监局早前发布的行政处罚决定书显示，巴黎贝甜关联公司上海艾丝碧西食品有限公司于2022年3月27日取得了《上海市疫情防控生活物资保障企业证明》，作为生活物资保障企业参与疫情防控工作。

在上海疫情封控期间，该公司封闭了位于景联路759号的工厂，并安排部分因疫情防控措施无法回到住所的员工前往培训中心暂时过渡，利用培训中心烘焙设备及物流中心配送的原材料制作面包自用。随着疫情封控的持续，周边社区对糕点产品需求增大，该公司于2022年4月23日至2022年4月26日期间，在上述培训中心内从事糕点类食品生产经营活动，该地址未取得食品生产经营许可相关资质，公司上述行为属于未经许可从事食品生产经营活动。

8月12日，上海市监局对其作出没收违法所得及用于违法生产的工具设备，罚款58.5万元的行政处罚决定。

处罚决定书同时称，该公司期间累计生产销售四种团购糕点套餐，共计400套，每种套餐售价125元至170元不等。未查询到有关于上述套餐的相关投诉情况，且当事人均按要求对上述套餐所涉及的原辅料进行了进货查验，能提供相应的索证索票及生产工艺流程材料。

上述处罚结果迅速引发热议，相关话题一度登上网络热搜。不少网民认为，巴黎贝甜并非售卖过期变质食品，而是在食品供给严峻时期满足居民需求，且持续时间短、没有牟取暴利，不应“秋后算账”。“希望政府能撤销罚单，（处罚）力度实在有点过了！”也有网民表示，食品安全上无小事，无证经营应被罚，但是处罚力度不合理。

据财新网消息，按照规定，未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动的，没收违法所得和违法生产经营的食品以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品，货值金额1万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。巴黎贝甜此次被罚属于前述“最低幅度”。