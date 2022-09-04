富士康和大众汽车成都工厂启动闭环运行

在中国四川省成都实施防疫封锁之后，大众汽车和富士康的成都工厂实施了闭环生产。

据彭博社报道，大众汽车的一位公司代表星期五（9月2日）在电话中说，这家德国汽车制造商与一汽集团合资的成都工厂从星期四（9月1日）晚间开始实施闭环运行，以维持生产；这位公司代表未作详细说明。

报道引述一位知情人士说，最大的苹果设备组装商富士康在其生产iPad的工厂也采用闭环运作。

此外，汽车零部件生产商博世中国公司的一位发言人说，其成都的电动工具和汽车零部件工厂均已转入闭环运作，办公室员工则在家工作。

闭环运行首次使用是在北京冬奥会期间，意在让运动员和工作人员与普通大众保持隔离。中国发明的这种做法用于在严格防疫封锁期间保持经济运行。闭环运行通常要求工人住在工厂，严格避免与外界接触，并定期进行冠病检测。据报道，在今年早些时候的上海封锁期间，特斯拉等公司甚至让工人席地而睡。

成都当地有维持工厂运营的压力，因为就在几天前，该市刚刚经历了两个星期的电力短缺，为保居民用电而对企业实施了限电停产。成都占中国国内生产总值的1.7%，而今年夏天的干旱、洪水和防疫封锁对成都经济构成了沉重打击。

中国欧盟商会西南分会主席马晓利（Massimo Bagnasco）说，政府的方针是，如果一家公司被认为对社会重要，可以在闭环系统中运营。此外，企业必须让地方政府相信，他们可以成功管理闭环运行，不会对公共健康构成威胁。

不过，马晓利补充说，大多数成员公司不能闭环运行，因为他们可能不属于日常生活必需的类别。“每个人都试图从业务运行的角度以及个人的角度来理解他们可以做什么。”

虽然闭环运作允许一些供应链在封锁期间继续运行，但也产生了问题，例如工人抗议恶劣的生活和工作条件。这种运作方式也未能防止动态清零防疫方针对于全球供应链造成的广泛破坏。

据报道，作为四川的省会，成都是上海之后进入防疫封锁的最大城市。这里也是吉利、丰田等公司在中国西南地区的制造业中心。

沃尔沃的四川工厂因为防疫封锁已停产。吉利表示将密切关注情况。与此同时，日立发言人田中隆平通过电话说，根据当局的要求，该公司的两家成都工厂正在减产运行。