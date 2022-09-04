港财政司长：港股通纳外企有助于吸引名企到港上市

香港财政司司长陈茂波认为，推动在港上市的海外企业纳入港股通，有助吸引更多优质知名外企到香港上市。

据明报报道，陈茂波星期天（9月4日）发网志，回应中证监提及的大陆与香港扩大金融合作一事，他认为，推动在港上市的海外企业纳入港股通，可提高相关股票的流通量和估值，有助吸引更多与大陆有关的优质知名外企来港上市，对香港和大陆均有利。

陈茂波认为，允许在港股通增加人民币股票交易柜台，可降低大陆投资者的汇兑风险和成本，也可增加在港人民币投资工具的选择，“一只股票、双币选择”提供更大的交易弹性及诱因，今年初财政预算案中宣布成立的工作小组，已就此做好准备，拟在年内向立法会提交有关的条例草案。

至于支持香港推出国债期货，陈茂波指，此举将为“债券通”等引入另一有效的风险管理工具，连同“利率互换通”，可让境外投资者对冲人民币资产息率波动的风险，有助提升国债市场的流动性并降低买卖差价。

中国证监会副主席方星海9月2日在2022年中国国际金融年度论坛上说，证监会接下来将会同港方和有关部门推出三项扩大两地资本市场务实合作的新举措，即一、扩大沪深港通股票标的。推动将符合条件的在港主要上市外国公司和更多沪深上市公司股票纳入标的范围。二、支持香港推出人民币股票交易柜台。研究在港股通增加人民币股票交易柜台，助力人民币国际化。三、支持香港推出国债期货。研究支持香港推出国债期货，加快推动境内国债期货市场对内对外开放，实现两地协同发展。